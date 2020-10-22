إصابة شاب بجروح وكسور إثر اعتداء الاحتلال عليه في القدس المحتلة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب بجروح وتمزق في شبكية عينه اليمنى، وكسور في الوجه، اليوم الخميس، بعد اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح، في القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان، أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على الشاب يوسف طارق درويش، في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابته بتمزق في عينه وكسور في الوجه، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.