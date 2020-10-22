موسكو تستعد للتصدي لمشروع أمريكي حول سوريا في مجلس الأمن

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين: "إن روسيا لن تسمح بتبني مجلس الأمن الدولي لقرار بشأن سوريا، تم وضعه على أساس تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".



وأضاف فيرشينين في كلمة بمجلس الاتحاد الروسي، أن موسكو تعتزم العمل مع الدول الأخرى في هذا الموضوع، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



في 21 تشرين الأول/ أكتوبر، وصل تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن سوريا إلى مجلس الأمن الدولي.



ولم يستبعد فيرشينين، أن يقترح الجانب الأمريكي بالتبني على أساسه "القرار غير مقبول على الإطلاق" حول الأسلحة الكيميائية ضد سوريا.



وشدد الدبلوماسي الروسي، على أنه "من الواضح إلى أين سيقودنا مثل هذا القرار. لا يمكننا أن نسمح بصدوره، ولا يمكننا أن نوافق على ذلك. سنعمل بنشاط مع الدول الأخرى، لمنع الأمريكيين من الحصول على الأغلبية في مجلس الأمن الدولي".



في وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية، أن القيادة الحالية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تظهر مرة أخرى تحاملها وانحيازها السياسي في القضايا السورية. والحديث يدور بشكل خاص، عن تقارير بعثة تقصي الحقائق بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا التي تم تقديمها في أوائل أكتوبر. في نفس الوقت تتجاهل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأدلة الدامغة على تعرض حلب لهجوم كيميائي من جانب المسلحين.