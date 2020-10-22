دولي

روسيا: إحباط هجوم "إرهابي" في موسكو واعتقال المهاجم

روسيا: إحباط هجوم "إرهابي" في موسكو واعتقال المهاجم
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (تاس) للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، قوله: "إن هجوما إرهابيا بعبوة ناسفة أحبط في موسكو، الخميس".

وأعلن الجهاز اعتقال شخص كان يخطط لإحداث انفجار بمبنى حكومي لصالح جماعة مسلحة دولية، حسبما نقلت (رويترز).

وكانت وسائل إعلام روسية قد أعلنت في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر، القضاء على مسلحين اثنين كانا يخططان لهجمات في مدينة فولغوغراد الواقعة جنوب شرق الجزء الأوروبي من البلاد.

وبحسب مكتب جهاز الأمن الاتحادي الروسي، فإن زعيم العصابة وشريكه أبديا مقاومة أثناء عملية الاعتقال، الأمر الذي دفع أفراد الأمن إلى القضاء عليهما.

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