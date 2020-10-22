شؤون فلسطينية

دعوى قضائية بالمحاكم الفلسطينية ضد بريطانيا بسبب (الانتداب) و(وعد بلفور)

دعوى قضائية بالمحاكم الفلسطينية ضد بريطانيا بسبب (الانتداب) و(وعد بلفور)
رام الله - دنيا الوطن
رفع التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، دعوى قضائية أمام المحاكم الوطنية، ضد حكومة بريطانيا، بشأن مسؤولياتها عن معاناة الشعب الفلسطيني أثناء فترة (الانتداب)، و(وعد بلفور).

وقال رئيس التجمع الوطني للمستقلين منيب المصري في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأربعاء، إن "صك الانتداب كان اصل معاناة الشعب الفلسطيني والتمهيد الفعلي لانتهاك حقوقه وسلب أرضه"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف: "وعد بلفور غير مقبول، وهو ليس مجرد تصريح، بل شهادة ميلاد لدولة بحروف من العار والظلم والبطلان ونهج احلالي رسمته بريطانيا بالشراكة مع الحركة الصهيونية، متجاهلة حقوق اكثر من 93% من شعبنا الفلسطيني، ومنح اليهود، الذين كانت نسبتهم انذاك 7% كامل الحقوق".

واشار المصري إلى أن الحراك القانوني الذي يقوده التجمع الوطني للمستقلين، جاء كإحدى مخرجات مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمواجهة صفقة القرن وسياسات الاحتلال في أيار/ مايو المنصرم، في سبيل فتح جبهة قانونية ضد كل من تسبب بضرر وظلم للشعب الفلسطيني، معربا عن أمله بكسب الدعوى المرفوعة.

من جهته، قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي الـ48 محمد بركة، إن حق شعبنا في وطنه لن يزول بالتقادم، والقضاء الفلسطيني صاحب أهلية للنظر في هذه القضايا، ويجب أن يلي ذلك تحركا لمقاضاة بريطانيا واسرائيل من كل فلسطيني يحمل جنسية اجنبية، تتيح له مقاضاتهما ولو بشكل فردي، الأمر الذي سيشكل ضغطا وحصارا على الخطاب الاسرائيلي.

وأضاف: هذه الخطوة ليست بديلا للنضال السياسي أو مقاومة الاحتلال أو الحراك الدبلوماسي أو تعزيز حركة التضامن الدولي، بل أنها ستفتح أبوابا أخرى لمحاسبة الحركة الصهيومية ووبريطانيا.

وأشار إلى أن وعد بلفور وكل ما ورد فيه كان اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن الانتداب البريطاني يتحمل مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها الحركة الصهيونية، لانه كان صاحب الولاية انذاك.

ولفت بركة إلى أن "قانون القومية" الاسرائيلي ذهب خطوة أبعد من وعد بلفور، وانه جاء لطرد الفلسطنيين من أراضي الـ1948، ليكمل ما لم ينهه "بلفور".

بدوره، قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر: إن الدعوى تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل نضالنا الوطني، ولدينا اصدقاء ومؤسسات وأحزاب تدعمنا في بريطانيا، مؤكدا أهمية دورهم من خلال تشكيل الرأي العام البريطاني، لتحقيق ذلك.

وأعلن أنه سيتم اطلاق حملة اعلامية دولية موازية لهذا التحرك، مؤكدا أن جميع امكانيات النقابة ستكون متاحة لانجاح هذا التوجه.

وحول الدعوى القضائية، قال المحامي نائل الحوح: بعد جهود كبيرة بذلها الزملاء المحامون والخبراء في القانون الدولي والتاريخ الفلسطيني، توصلنا إلى أنه لا مانع من مقاضاة بريطانيا بسبب "الانتداب" و"وعد بلفور"، خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، الامر الذي جعل القضاء الفلسطيني جهة اختصاص.

وأضاف أن التوجه العام كان برفع دعوى قضائية ذات طابع سياسي، تُحمل بريطانيا المسؤولية التي ترتبت على ذلك.

وتابع: في حال قرر القضاء الفلسطيني تحميل بريطانيا المسؤولية، سنذ لتثبيت حق كل انسان فلسطيني تضرر من بريطانيا بشكل شخصي، سواء بالقتل او التهجير بالتعويضات الشخصية.

وأكد الحوح أن الدعوى ستنعش الذاكرة الفلسطينية الوطنية وتعلم أبناءنا حقوقهم التي سلبت والظلم الذي ارتكبته بريطانيا بحق شعبنا بانتدابها واعلانها وعد بلفور.

رئيس فريق توثيق القصة الفلسطينية المؤرخ مصطفى كبها، قال إن هذه الخطوة تمثل آلية عمل للانتقال من ردود الفعل إلى الفعل.

وأضاف أن شعبنا الفلسطيني لديه ما يواجه به بريطانيا من جرائم ارتكبت خلال الانتداب البريطاني، خاصة أن تصريح بلفور يناقض مبادئ ولسون الـ14، وأنه لم يتعامل مع الفلسطينيين كشعب.

وسجلت اليوم الخميس، أول دعوى قضائية ضد بريطانيا في محكمة بداية نابلس.

أخبار ذات صلة

مباحث (كورونا) تُغلق 34 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة

مباحث (كورونا) تُغلق 34 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة

الاتحاد الاوروبي: يجب أن توقف اسرائيل النشاطات الاستيطانية التي تهدد اقامة دولة فلسطينية

الاتحاد الاوروبي: يجب أن توقف اسرائيل النشاطات الاستيطانية التي تهدد اقامة دولة فلسطينية

اغلاق مسجد شهداء الفاخورة شمال غزة 48 ساعة لوجود عدة اصابات بـ(كورونا)

اغلاق مسجد شهداء الفاخورة شمال غزة 48 ساعة لوجود عدة اصابات بـ(كورونا)

مكتب اشتية: تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد في 2020 منسجم مع توقعاتنا

مكتب اشتية: تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد في 2020 منسجم مع توقعاتنا

هيئة الأسرى تحذر من تعرص الأسير ماهر الأخرس لتلف في أعضاء جسده

هيئة الأسرى تحذر من تعرص الأسير ماهر الأخرس لتلف في أعضاء جسده

&#34;الزراعة&#34; تصدر بياناً بشأن تصريح إذاعي لرئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس

"الزراعة" تصدر بياناً بشأن تصريح إذاعي لرئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس

الشرطة تلقي القبض على 88 مطلوباً وتنفيذ 312 مذكرة في بيت لحم

الشرطة تلقي القبض على 88 مطلوباً وتنفيذ 312 مذكرة في بيت لحم

الشرطة: مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 262 آخرين في 289 حادث سير الأسبوع الماضي

الشرطة: مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 262 آخرين في 289 حادث سير الأسبوع الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مكتب اشتية: تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد في 2020 منسجم مع توقعاتنا

مكتب اشتية: تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد في 2020 منسجم مع توقعاتنا

&#34;الزراعة&#34; تصدر بياناً بشأن تصريح إذاعي لرئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس

"الزراعة" تصدر بياناً بشأن تصريح إذاعي لرئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس

الشرطة تلقي القبض على 88 مطلوباً وتنفيذ 312 مذكرة في بيت لحم

الشرطة تلقي القبض على 88 مطلوباً وتنفيذ 312 مذكرة في بيت لحم

الشرطة: مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 262 آخرين في 289 حادث سير الأسبوع الماضي

الشرطة: مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 262 آخرين في 289 حادث سير الأسبوع الماضي

بيتا يدين منح شركة بيزك الاسرائيلية ترخيصا للعمل في الأراضي الفلسطينية

بيتا يدين منح شركة بيزك الاسرائيلية ترخيصا للعمل في الأراضي الفلسطينية

شاهد: &#34;العربية الفلسطينية&#34; تنظم وقفة شعبية رفضاَ لتقليصات (أونروا)

شاهد: "العربية الفلسطينية" تنظم وقفة شعبية رفضاَ لتقليصات (أونروا)

ظافر ملحم يترأس اجتماع اللجنة القطاعية للطاقة

ظافر ملحم يترأس اجتماع اللجنة القطاعية للطاقة

دعوات مقدسية للحشد غداً بصلاة الجمعة الأولى بعد إغلاق المسجد الأقصى

دعوات مقدسية للحشد غداً بصلاة الجمعة الأولى بعد إغلاق المسجد الأقصى

منوعات

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

مي العيدان: &#34;لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب&#34;

مي العيدان: "لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب"

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: &#34;حملة لتشويه صورتي&#34;

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: "حملة لتشويه صورتي"

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: &#34;شيل فكرة الانتحار من راسك&#34;

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: "شيل فكرة الانتحار من راسك"

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

شاهد: زوج فوز الشطي يفاجئها بعيد ميلادها

شاهد: زوج فوز الشطي يفاجئها بعيد ميلادها

شاهد: جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بـ(كورونا) من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه

شاهد: جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بـ(كورونا) من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه

افتتاح مهرجان &#34;أيام فلسطين السينمائية&#34; بفيلم إيراني

افتتاح مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" بفيلم إيراني

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

عربي

استشاري وبائيات بالأردن: نتعرض لانتكاسة في تزايد أعداد الإصابات

استشاري وبائيات بالأردن: نتعرض لانتكاسة في تزايد أعداد الإصابات

السودان: قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

السودان: قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

صحيفة: طائرة إسرائيلية حطت في الخرطوم وتطبيع العلاقات رسميا الأسبوع المقبل

صحيفة: طائرة إسرائيلية حطت في الخرطوم وتطبيع العلاقات رسميا الأسبوع المقبل

شاهد: حريق ضخم في جبل غلامة بمحافظة تنومة بالسعودية

شاهد: حريق ضخم في جبل غلامة بمحافظة تنومة بالسعودية