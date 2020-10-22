مباحث (كورونا) تُغلق 34 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة

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رام الله - دنيا الوطن

تُواصل دائرة مباحث (كورونا) بالمباحث العامة في الشرطة بقطاع غزة، مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس (كورونا).



وأوضحت مباحث (كورونا) في تقريرها اليومي، أنها أغلقت خلال 24 ساعة الماضية، 34 محلاً ومنشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.



وذكرت المباحث، أنها أوقفت 41 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.



وأشارت إلى أنها أوقفت 22 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 23 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.



وبينت دائرة مباحث (كورونا) أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.