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قناة اسرائيلية: البحرين توقع اتفاقية طيران مع اسرائيل.. هذه تفاصيلها

قناة اسرائيلية: البحرين توقع اتفاقية طيران مع اسرائيل.. هذه تفاصيلها
رام الله - دنيا الوطن
افادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن مملكة البحرين وقعت اليوم الخميس، اتفاقية طيران مع إسرائيل، ستسمح من خلالها تسيير 14 رحلة ركاب أسبوعيا بين المنامة ومطار بن غوريون.

وأشارت القناة ذاتها، إلى أن الاتفاقية ستسمح بتسيير رحلات غير محدودة بين المنامة ومطار رامون بالقرب من إيلات، بالاضافة الى ذلك سيكون من الممكن تسيير خمس رحلات شحن أسبوعياً.

وكانت مملكة البحرين، قد وقعت قبل أشهر، اتفاقية تطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، برعاية من الادارة الامريكية في واشنطن.

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