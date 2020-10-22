اغلاق مسجد شهداء الفاخورة شمال غزة 48 ساعة لوجود عدة اصابات بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الطوارئ في محافظة شمال غزة، وبالتنسيق مع مديرية الاوقاف والشؤون الدينية، مساء اليوم الخميس، عن إغلاق مسجد شهداء الفاخورة لمدة 48 ساعة، جراء اصابة عدد من رواد المسجد بفيروس (كورونا) المستجد.



وأشارت اللجنة في تصريح لها، إلى أن مدة الاغلاق قابلة للتجديد، لحين الانتهاء من عملة التقصي الوبائي وتعقيم المسجد.