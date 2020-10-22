(مكان): الوفد الإسرائيلي الذي زار السودان أمس بحث مسألة توقيع سلام





وبحث الوفد معهما مسألة توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والسودان قريبا.



وقال وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين: إن بلاده تركز الان على رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للارهاب مشيرا الى انها في انتظار ان يخطر الرئيس الامريكي دونالد ترامب الكونغرس بذلك، وعلى الكونغرس ان يجيز من التشريعات ما يؤدي الى تعديل القائمة.



رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن البعثة الإسرائيلية التي زارت الخرطوم أمس الأربعاء، ضمت مسؤولين كبارا من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجهاز (موساد).ووفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن مصادر سودانية ذكرت أن أعضاء البعثة اجتمعوا برئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان وبرئيس الحكومة عبد الله حمدوك.