هيئة الأسرى تحذر من تعرص الأسير ماهر الأخرس لتلف في أعضاء جسده





وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى معاناته من آلام الرأس وفي كل أنحاء جسده، وضعف حاستي السمع والبصر.



ولفت أبو بكر إلى محاولات إدارة سجون الاحتلال في إقناعه بفك إضرابه، ونقله إلى مشفى المقاصد على أن يتم الافراج عنه من

هناك في السادي والعشرين من الشهر المقبل على حد زعمهم، لكنه يواصل إصراره على الإضراب حتى الافراج عنه، مضيفا أن معنوياته عالية وزوجته متواجدة معه في المشفى هذا ويواصل الاحتلال عزل الأسرى الثلاثة وائل الجاغوب وعمر خرواط وحاتم القواسمة في زنازين العزل الانفرادي.



رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر من احتمالية تعرض الاسير ماهر الاخرس المضرب عن الطعام منذ (88 يوماً) إلى تلف أعضاء في جسده في حال استمر في الإضراب ورفض المدعمات.