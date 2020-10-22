"الزراعة" تصدر بياناً بشأن تصريح إذاعي لرئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس



إن ما ورد من معلومات وبيانات ونتائج في هذا التصريح الإعلامي لا يمت الى الواقع بصلة ولا يستند الى أية دلائل أو معلومات علمية ومهنية ولم يتم اطلاع المختصين في وزارة الزراعة او الصحة على مثل هذه النتائج وآليات وبروتوكولات الفحوصات التي تمت أو أية معلومات حول هوية المنتجات التي تم فحصها.





هذا بالإضافة إلى أن التصريح الإعلامي احتوى على معلومات غير صحيحة حول الإجراءات المعمول بها لتسجيل المبيدات الزراعية والرقابة عليها . وتم الإدلاء بها دون التحقق من صحتها.



هذا وتحتفظ الوزارة بحقها القانوني في مسائلة رئيس الجمعية عن الادعاءات التي أدلت بها أمام الإعلام والطلب منها إبراز الأدلة التي تدعم ادعائها أمام جهات الاختصاص.



وتهيب وزارة الزراعة بالجميع ضرورة توخي الدقة والحذر عند نشرهم لأية تصريحات أو تقارير لا تستند الى حقائق وأدلة ودون الاستفسار عن صحة هذه التقارير من الجهات الرسمية المختصة، والتي يمكن أن تسبب بحالة من الإرباك غير المبرر والضرر لسمعة منتوجاتنا الفلسطينية.



وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:تود وزارة الزراعة التوضيح للجمهور الكريم حول ما جاء في التصريح الاذاعي الذي أدلت به رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس من مغالطات علمية ومعلومات غير دقيقة لإذاعة حياة بتاريخ 22/10/2020.