الشرطة تلقي القبض على 88 مطلوباً وتنفيذ 312 مذكرة في بيت لحم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية على 88 مطلوباً ونفذت 312 مذكرة قضائية خلال خمسة أيام في بيت لحم.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية قامت خلال خمسة أيام بإلقاء القبض على 88 مطلوباً وتنفيذ 312 مذكرة قضائية، وكان ذلك من خلال الحواجز المنتشرة في مناطق متعددة من محافظة بيت لحم بالإضافة إلى العمل اليومي للشرطة في متابعة المطلوبين وإلقاء القبض عليهم.



وأضافت: أنه تم إحضار المطلوبين إلى مديرية الشرطة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.