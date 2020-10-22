الشرطة: مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 262 آخرين في 289 حادث سير الأسبوع الماضي

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 262 آخرين بجروح، جراء 289 حادث سير، وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 289 حادث سير، نتج عنها مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 262 آخرين، وصفت إصابة 10 أشخاص بالخطيرة، و15 إصابة منهم بالمتوسطة، و237 بالطفيفة.



وأضافت، أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 15298 مركبة، وأنزلت عن الشارع 112 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، وأتلفت 243 مركبة فيما حررت 2488 مخالفة مرورية، وحجزت 124 مركبة للتأكد من قانونيتها.