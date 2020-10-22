شؤون فلسطينية

اشتية يستعرض مع سفيري مالطا واليونان الجهود المبذولة لعقد الانتخابات بفلسطين

اشتية يستعرض مع سفيري مالطا واليونان الجهود المبذولة لعقد الانتخابات بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، سفير مالطا فرانكلين اكويلينا، وسفير اليونان ايفانجيلوس فليوراس، الجديدان لدى فلسطين كلا على حدة.

وأكد اشتيىة تقديم كافة التسهيلات لعملهما بما يساهم في تعزيز ودفع العلاقات الثنائية ما بين بلادهم وفلسطين إلى الامام، مشيدا بالعلاقات التاريخية آملا أن تتوج هذه العلاقات باعتراف بلادهم بالدولة الفلسطينية.

واستعرض اشتية آخر التطورات السياسية والجهود المبذولة لعقد الانتخابات في فلسطين، إضافة الى الانتهاكات الإسرائيلية اليومية المستمرة بحق أبناء شعبنا، وجهود الحكومة المبذولة في مواجهة انتشار فيروس (كورونا).




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