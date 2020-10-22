شؤون فلسطينية

شاهد: "العربية الفلسطينية" تنظم وقفة شعبية رفضاَ لتقليصات (أونروا)

شاهد: "العربية الفلسطينية" تنظم وقفة شعبية رفضاَ لتقليصات (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
نظمت الجبهة العربية الفلسطينية وقفة شعبية حاشدة ضد تقليصات (أونروا)، بمشاركة ممثلين عن القوى الوطنية واللجان الشعبية للاجئين، وجماهير غفيرة من اللاجئين بالمخيم، وذلك أمام مقر توزيع وخدمات (أونروا) بالنصيرات في المحافظة الوسطى.

وتأتي هذه الوقفة احتجاجاً على التقليصات الممنهجة من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بحق اللاجئين، وسط هتافات غاضبة ومنددة ومطالبة بحقوقهم الأساسية التي كفلتها الشرعية الدولية في تقديم (أونروا) كافة الخدمات الصحية والغذائية والاجتماعية والتعليمية حتى عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها.

 وأكد سامر ابو منديل، عضو قيادة المنطقة الوسطى بالجبهة خلال كلمة له بالوقفة على أن الجبهة  تواصل مسيرتها النضالية حاملة للأمانة والمسؤولية الوطنية التي وضعتها على عاتقها تضحيات شعبنا العظيم ودماء الشهداء وآنات الجرحى وعذابات الأسرى ودموع الثكالى وصمود شعبنا في مخيمات الشتات واللجوء الذين يجددون تمسكهم بحقهم في العودة، مجدداً العهد وهي تدخل عامها الثاني والخمسين من النضال ومرور سبع وعشرين على التجديد، ومؤكداً حرصها على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، وعلى المضي قدما على ذات الدرب الذي سقط من أجله الشهداء.

واضاف ابو منديل اننا نقف أمام واقع الحال على شعبنا الفلسطيني وقضيتنا، وحجم الظلم التاريخي الذي حل باللاجئ الفلسطيني واستهداف الحقوق التي كفلتها الشرائع الدولية والقرارات الاممية، من تهجير وتشريد واحتلال دفعه للمراهنة على الأونروا والامم المتحدة لاستعادة حقوقه المسلوبة، مؤكداً أن الخطر الذي يحوم حول اللاجئ الفلسطيني ينذر بكارثة حقيقية ونكبة جديدة تحل على شعبنا الفلسطيني جراء حجم التقليصات المتواصل على كافة الخدمات الإغاثية، موضحاً في الوقت نفسه أن الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة هي مسؤولية وطنية ومن الثوابت التي لم ولن يتنازل عنها شعبنا، وسيبقى متمسكاً وصامداً حتى تحقيقها والعودة إلى وطنه وأرضه.

كما توجه ابو منديل بعظيم التحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، مؤكدا لهم أن موعدنا مع العودة لفلسطين قريب، وإلى أسيراتنا وأسرانا الأبطال وخاصة المضربين عن الطعام الرافضين للاعتقال الاداري، الذين برهنوا للعالم أجمع بأن شعبا يمتلك هؤلاء المناضلين لا يمكن أن يهزم، وإلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين عبدوا بدمائهم جسرا نحو الحرية، مجددة العهد مع الأبطال حتى تحقيق كامل أهدافنا الوطنية والثابتة والمشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وثمن أيمن أبو شاويش، هذه الوقفة التي تقف في وجه تقليصات الأونروا، مقدماً التهنئة للرفاق في الجبهة العربية الفلسطينية بذكرى انطلاقتها الثانية والخمسين والسابع والعشرين على التجديد، مشيداً بدورها الوطني والهام والذي حول فعالياتها إلى فعاليات مطلبية وحقوقية، موجهاً التحية للأمين العام/ سليم البرديني، وكافة الرفاق بالجبهة، متمنياً لشعبنا أن يبقى متمسكاً وموحداً في كافة قضاياه حتى تحقيق الأهداف الوطنية كاملة.

وقال أبو شاويش، خلال كلمة له باسم اللجنة الشعبية للاجئين، إن من واجبنا ومسؤوليتنا اليوم مواجهة طروحات وكالة الغوث، والدفاع عن حقوق شعبنا، عبر كافة الطرق والوسائل، واصفاً وكالة الغوث ومدير عملياتها بالمحاولة لتمرير سياسة أمريكية صهيونية للتنصل من المسؤوليات والواجبات ودورها الأخلاقي والانساني تجاه حقوق اللاجئين.

وأضاف أبو شاويش، بالرغم من أن حجم التقليصات يزداد يومياً حتى أصبح كمسلسل طال العديد من الفئات للاجئين، إلا أنه يثق بوعي وإدراك شعبنا للمؤامرة التي تحاك ضده، مؤكداً أن شعبنا لن يسمح بتمريرها، وأن حالة الالتفاف الوطني أمام هذا التغول والاستبداد والابتزاز لن يثني شعبنا، ولن ينتزع موقفاً سياسياً ينتقص من حقوقه الوطنية ومطالبه العادلة، داعياً دول العالم والمانحين إلى تقديم الدعم الكافي لسد العجز الذي أحدثته الإدارة الأمريكية في محاولة لكسر ارادة شعبنا للقبول بما يسمى بصفقة القرن، وذلك لضمان استمرار عمل وكالة الغوث والقيام بدورها المسؤول تجاه حقوق اللاجئين.

ومن جهته أرسل م. عادل الطويل في كلمة له عن القوى الوطنية والاسلامية ، تحياته للرفاق في العربية الفلسطينية بذكرى انطلاقتهم، مجدداً العهد والوفاء بالاستمرار في النضال مع كافة الفصائل الوطنية حتى دحر الاحتلال بقيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

واعتبر الطويل خلال كلمة له باسم القوى الوطنية والاسلامية، تنفيذ وكالة الغوث التقليصات بحق اللاجئين رضوخا للمطالب الأمريكية والتي سعت سابقا لإلغاء تفويض الوكالة وأفشلته القيادة الفلسطينية، وأن وجود الأونروا بنظر اللاجئ الفلسطيني هو الشاهد الوحيد للنكبة الفلسطينية عام 1948م، والذي لم يلزم الاحتلال بحل عادل لقضيتنا المشروعة، بصفتها المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير حياة كريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها، موضحا ان ادارة الاونروا بدأت بحسم أمرها علنا من قضية اللاجئين من خلال تقليصات ظالمة ومجحفة في مسلسل يتماشى مع استهداف القضية الفلسطينية ضاربة بعرض الحائط بجميع القرارات الدولية.

وأضاف الطويل ان استمرار التقليصات التي تقوم بها وكالة الغوث يتطلب منا موقفا فلسطينيا جامعا لمواجهة سياسة التقليصات القادمة التي تنتقص من حقوقنا وفي مقدمتهم حق العودة واحباط كل المؤامرات على القضية الفلسطينية، وهذا يتطلب منا اليوم وأبناء شعبنا في المخيمات أن يقفوا كرجل واحد وسداً منيعاً في مواجهة هذه السياسات، داعياً شعبنا للانخراط بالوقفات الاحتجاجية التي تنظمها اللجان الشعبية، وكل القوى الوطنية والاسلامية للالتقاء على أرضية ثوابتنا الوطنية والتمسك بحقوقنا وتعزيز صمود اللاجئ الفلسطيني أمام محاولات تصفية قضيتهم.






أخبار ذات صلة

اشتية يستعرض مع سفيري مالطا واليونان الجهود المبذولة لعقد الانتخابات بفلسطين

اشتية يستعرض مع سفيري مالطا واليونان الجهود المبذولة لعقد الانتخابات بفلسطين

بيتا يدين منح شركة بيزك الاسرائيلية ترخيصا للعمل في الأراضي الفلسطينية

بيتا يدين منح شركة بيزك الاسرائيلية ترخيصا للعمل في الأراضي الفلسطينية

ظافر ملحم يترأس اجتماع اللجنة القطاعية للطاقة

ظافر ملحم يترأس اجتماع اللجنة القطاعية للطاقة

دعوات مقدسية للحشد غداً بصلاة الجمعة الأولى بعد إغلاق المسجد الأقصى

دعوات مقدسية للحشد غداً بصلاة الجمعة الأولى بعد إغلاق المسجد الأقصى

جميل مزهر يوجه رسالة هامة إلى القطب الطلابي الديمقراطي

جميل مزهر يوجه رسالة هامة إلى القطب الطلابي الديمقراطي

عياش يدعو المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل لإنهاء معاناة الأسير الأخرس والإفراج عنه

عياش يدعو المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل لإنهاء معاناة الأسير الأخرس والإفراج عنه

الرجوب يتحدث عن ملفات تفريغات 2005 وقضايا الموظفين بالقطاع بظل أجواء المصالحة

الرجوب يتحدث عن ملفات تفريغات 2005 وقضايا الموظفين بالقطاع بظل أجواء المصالحة

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويطالبون بطرد دائرة الأوقاف الإسلامية

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويطالبون بطرد دائرة الأوقاف الإسلامية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بيتا يدين منح شركة بيزك الاسرائيلية ترخيصا للعمل في الأراضي الفلسطينية

بيتا يدين منح شركة بيزك الاسرائيلية ترخيصا للعمل في الأراضي الفلسطينية

شاهد: &#34;العربية الفلسطينية&#34; تنظم وقفة شعبية رفضاَ لتقليصات (أونروا)

شاهد: "العربية الفلسطينية" تنظم وقفة شعبية رفضاَ لتقليصات (أونروا)

ظافر ملحم يترأس اجتماع اللجنة القطاعية للطاقة

ظافر ملحم يترأس اجتماع اللجنة القطاعية للطاقة

دعوات مقدسية للحشد غداً بصلاة الجمعة الأولى بعد إغلاق المسجد الأقصى

دعوات مقدسية للحشد غداً بصلاة الجمعة الأولى بعد إغلاق المسجد الأقصى

جميل مزهر يوجه رسالة هامة إلى القطب الطلابي الديمقراطي

جميل مزهر يوجه رسالة هامة إلى القطب الطلابي الديمقراطي

عياش يدعو المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل لإنهاء معاناة الأسير الأخرس والإفراج عنه

عياش يدعو المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل لإنهاء معاناة الأسير الأخرس والإفراج عنه

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويطالبون بطرد دائرة الأوقاف الإسلامية

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويطالبون بطرد دائرة الأوقاف الإسلامية

تفاصيل اجتماع ممثل حماس في طهران مع مسؤول إيراني

تفاصيل اجتماع ممثل حماس في طهران مع مسؤول إيراني

منوعات

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

مي العيدان: &#34;لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب&#34;

مي العيدان: "لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب"

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: &#34;حملة لتشويه صورتي&#34;

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: "حملة لتشويه صورتي"

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: &#34;شيل فكرة الانتحار من راسك&#34;

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: "شيل فكرة الانتحار من راسك"

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

شاهد: زوج فوز الشطي يفاجئها بعيد ميلادها

شاهد: زوج فوز الشطي يفاجئها بعيد ميلادها

شاهد: جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بـ(كورونا) من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه

شاهد: جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بـ(كورونا) من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه

افتتاح مهرجان &#34;أيام فلسطين السينمائية&#34; بفيلم إيراني

افتتاح مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" بفيلم إيراني

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

عربي

استشاري وبائيات بالأردن: نتعرض لانتكاسة في تزايد أعداد الإصابات

استشاري وبائيات بالأردن: نتعرض لانتكاسة في تزايد أعداد الإصابات

السودان: قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

السودان: قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

صحيفة: طائرة إسرائيلية حطت في الخرطوم وتطبيع العلاقات رسميا الأسبوع المقبل

صحيفة: طائرة إسرائيلية حطت في الخرطوم وتطبيع العلاقات رسميا الأسبوع المقبل

شاهد: حريق ضخم في جبل غلامة بمحافظة تنومة بالسعودية

شاهد: حريق ضخم في جبل غلامة بمحافظة تنومة بالسعودية