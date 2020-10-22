شؤون فلسطينية

دعوات مقدسية للحشد غداً بصلاة الجمعة الأولى بعد إغلاق المسجد الأقصى

دعوات مقدسية للحشد غداً بصلاة الجمعة الأولى بعد إغلاق المسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت شخصيات إٍسلامية مقدسية إلى الحشد والرباط داخل ساحات المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى غداً، بعد الإغلاق الإسرائيلي الشامل لأكثر من شهر بحجة جائحة (كورونا).

ودعا هؤلاء إلى النفير إلى المسجد الأقصى والرباط فيه وإعماره وعدم هجره وتركيه وحيداً للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وأضاف الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، من يستطيع من أهل فلسطين من داخل القدس وخارجها الوصول للأقصى وإعماره بضرورة التواجد.

وناشد صبري المقدسيين في البلدة القديمة وهو الأقرب للمسجد الأقصى بعدم ترك الأقصى وهجره في أيام الجمع وغيرها وأن يحيوه بالصلوات والتواجد فيه في جميع الأوقات.

من جهته، شدد الناشط المقدسي يعقوب أبو عصب على أن صلاة المقدسيين في المسجد الاقصى المبارك تمثل رسالة واضحة بأن المسجد ليس وحيداً مهما تخلى عنه المتخاذلون والمُطبعون.

وقال: "تزداد أهمية تواجد المقدسيين في مسجدهم في الجمعة الاولى بعد اغلاقه للتأكيد على ثباتهم على موقفهم ووفائهم
لمسرى الرسول عليه الصلاة والسلام".

وقال ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد "يا أهل بيت المقدس، يا كل عشاق المسجد الاقصى، أروا الله وكل العالم حبكم وشوقكم للمسجد الأقصى".

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