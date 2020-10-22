شؤون فلسطينية

جميل مزهر يوجه رسالة هامة إلى القطب الطلابي الديمقراطي

جميل مزهر يوجه رسالة هامة إلى القطب الطلابي الديمقراطي
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر
رام الله - دنيا الوطن
وجه عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول فرعها في غزة، جميل مزهر رسالة هامة إلى "الرفيقات والرفاق" في القطب الطلابي الديمقراطي.

يأتي ذلك بعد القرار الإسرائيلي باعتبار القطب "منظمة إرهابية".

وفيما يلي نص الرسالة التي وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه:
 
رفيقاتي ورفاقي الأعزاء في القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي

تحية الوطن والثورة وبعد،،،

 إن إعلان جيش الاحتلال الجبان إدراج القطب " كتنظيم إرهابي" وحظر نشاطه، كأداة للترهيب والقمع حَولته إرادتكم لوسام شرف يُعلق على صدوركم كما صدور كل الوطنيين والأحرار، وهو اعتراف صهيوني بأن رفيقات ورفاق القطب أصبحوا خارج دوائر التطويع، ويواجهون بالكلمة وميادين البطولة والشرف سياسات العدو ومشاريعه التصفوية، مراكمةً لعوامل الصمود والنهوض والثورة.

 رفيقاتي ورفاقي في القطب،،،

نتوجه بتحية التقدير والفخار لكم وأنتم تخوضون معركة بطولية ضد أدوات الإرهاب والتدجين الهادفة لضرب الوعي والهوية الوطنية الفلسطينية. ونخص أعلام القطب الذين حطموا بصمودهم ولا زالوا جبروت العدو الصهيوني وزنازينه، فتقدموا الصفوف وفاءً لإبراهيم الراعي ومدرسته التي أرست نهج " الاعتراف خيانة في مسيرة الوفاء لوصايا الشهداء. أبو علي والحكيم وأبو ماهر اليماني ووديع حداد وغسان كنفاني وجيفارا غزة، ورموز قادة الحركة الاسيرة وفي المقدمة منهم رفيقنا القائد أحمد سعدات. فمعركتكم اليوم معركة استمدت عنفوانها من عمق تاريخنا النضالي.

 إن إصراركم على خوض غمار هذه المعركة هو تجسيد لما تم غرسه داخلكم من إصرار ومقاومة فشلت آلة القمع الصهيونية على اختراقها، فجسدتم بالفعل والنضال والتضحيات نموذجاً نضالياً يُحتذى به وأمثولة حية في الصبر والصمود والعنفوان.

واليوم رفاقكم في غزة يقفون خلفكم، مبادرين مؤكدين على شراكتهم لكم في معارك الصمود والشرف التي تخوضونها بالنيابة عن الكل الوطني.

إن هذا القرار الصهيوني يعكس حجم التخبط والفشل الذريع لمخابرات الاحتلال في مواجهة الحركة الطلابية في مختلف الجامعات وخاصة جامعة بيرزيت، فكلنا وقفناً تقديراً واحتراماً لهذا التناغم الكبير في جامعة بيرزيت " جامعة الشهداء" وبهذه الصورة الوحدوية من التلاحم والتعاضد والنضال الواحد من قبل الأطر الطلابية بمختلف تلاوينها السياسية. فما رأيناه من حالة التفاف وطني وشعبي وطلابي حول القطب، بالإضافة للأنشطة والحركات المساندة له ضد القرار الصهيوني يعكس صدق توجهاتكم ونبل عطائكم وعظيم تضحياتكم.

كما أن هذا القرار دليل قاطع وواضح على دور القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي الذي يلعبه في شحذ الهمم الوطنية والطلابية. وعلى ثقة تامة بأن هذا القرار سيزيدكم قوة ولن يكسر شوكتكم ولن يضعضع ايمانكم العميق بمواصلة شعلة المقاومة حتى دحر الاحتلال وإزالة الاستيطان.

لنجعل من هذا القرار الصهيوني دافع لمواصلة النضال، ومحاصرة الكيان الصهيوني وفضح وجهه الإجرامي، والجبهة ستواصل معكم وبكم ومعها كل الوطنيين الأحرار خوض هذه المعركة ضد الاحتلال وأذنابه، معربين عن ثقتنا بأن هذه السواعد الفولاذية التي تتحدى كل القرارات العسكرية والصهيونية، والتي حوَلّت زنازين الاحتلال إلى ملاحم بطولية ستنتصر، فأنتم والحركة الطلابية بالفعل تُشكّلون بوارق الأمل القادرة على الوصول إلى تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال.

فخورون بكم مرة أخرى. وإلى الأمام.. 

أخبار ذات صلة

اشتية يستعرض مع سفيري مالطا واليونان الجهود المبذولة لعقد الانتخابات بفلسطين

اشتية يستعرض مع سفيري مالطا واليونان الجهود المبذولة لعقد الانتخابات بفلسطين

بيتا يدين منح شركة بيزك الاسرائيلية ترخيصا للعمل في الأراضي الفلسطينية

بيتا يدين منح شركة بيزك الاسرائيلية ترخيصا للعمل في الأراضي الفلسطينية

شاهد: &#34;العربية الفلسطينية&#34; تنظم وقفة شعبية رفضاَ لتقليصات (أونروا)

شاهد: "العربية الفلسطينية" تنظم وقفة شعبية رفضاَ لتقليصات (أونروا)

ظافر ملحم يترأس اجتماع اللجنة القطاعية للطاقة

ظافر ملحم يترأس اجتماع اللجنة القطاعية للطاقة

دعوات مقدسية للحشد غداً بصلاة الجمعة الأولى بعد إغلاق المسجد الأقصى

دعوات مقدسية للحشد غداً بصلاة الجمعة الأولى بعد إغلاق المسجد الأقصى

عياش يدعو المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل لإنهاء معاناة الأسير الأخرس والإفراج عنه

عياش يدعو المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل لإنهاء معاناة الأسير الأخرس والإفراج عنه

الرجوب يتحدث عن ملفات تفريغات 2005 وقضايا الموظفين بالقطاع بظل أجواء المصالحة

الرجوب يتحدث عن ملفات تفريغات 2005 وقضايا الموظفين بالقطاع بظل أجواء المصالحة

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويطالبون بطرد دائرة الأوقاف الإسلامية

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويطالبون بطرد دائرة الأوقاف الإسلامية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بيتا يدين منح شركة بيزك الاسرائيلية ترخيصا للعمل في الأراضي الفلسطينية

بيتا يدين منح شركة بيزك الاسرائيلية ترخيصا للعمل في الأراضي الفلسطينية

شاهد: &#34;العربية الفلسطينية&#34; تنظم وقفة شعبية رفضاَ لتقليصات (أونروا)

شاهد: "العربية الفلسطينية" تنظم وقفة شعبية رفضاَ لتقليصات (أونروا)

ظافر ملحم يترأس اجتماع اللجنة القطاعية للطاقة

ظافر ملحم يترأس اجتماع اللجنة القطاعية للطاقة

دعوات مقدسية للحشد غداً بصلاة الجمعة الأولى بعد إغلاق المسجد الأقصى

دعوات مقدسية للحشد غداً بصلاة الجمعة الأولى بعد إغلاق المسجد الأقصى

جميل مزهر يوجه رسالة هامة إلى القطب الطلابي الديمقراطي

جميل مزهر يوجه رسالة هامة إلى القطب الطلابي الديمقراطي

عياش يدعو المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل لإنهاء معاناة الأسير الأخرس والإفراج عنه

عياش يدعو المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل لإنهاء معاناة الأسير الأخرس والإفراج عنه

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويطالبون بطرد دائرة الأوقاف الإسلامية

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويطالبون بطرد دائرة الأوقاف الإسلامية

تفاصيل اجتماع ممثل حماس في طهران مع مسؤول إيراني

تفاصيل اجتماع ممثل حماس في طهران مع مسؤول إيراني

منوعات

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

في مشهد مضحك.. الكاميرا تفضح طرافة ابنة وسام بريدي

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

حقيقة وصية محمود ياسين بإذاعة تسجيلات للقرآن الكريم بصوته بعد وفاته

مي العيدان: &#34;لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب&#34;

مي العيدان: "لو تعطون حليمة بولند أسبوع راح تلبس الحجاب"

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: &#34;حملة لتشويه صورتي&#34;

بعد شكوى والدها.. بوسي تعلق: "حملة لتشويه صورتي"

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: &#34;شيل فكرة الانتحار من راسك&#34;

شاهد: ميشال حايك يفاجىء نيشان بتوقع صادم: "شيل فكرة الانتحار من راسك"

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

شهيرة منعت نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

شاهد: زوج فوز الشطي يفاجئها بعيد ميلادها

شاهد: زوج فوز الشطي يفاجئها بعيد ميلادها

شاهد: جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بـ(كورونا) من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه

شاهد: جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بـ(كورونا) من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه

افتتاح مهرجان &#34;أيام فلسطين السينمائية&#34; بفيلم إيراني

افتتاح مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" بفيلم إيراني

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

عربي

استشاري وبائيات بالأردن: نتعرض لانتكاسة في تزايد أعداد الإصابات

استشاري وبائيات بالأردن: نتعرض لانتكاسة في تزايد أعداد الإصابات

السودان: قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

السودان: قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

صحيفة: طائرة إسرائيلية حطت في الخرطوم وتطبيع العلاقات رسميا الأسبوع المقبل

صحيفة: طائرة إسرائيلية حطت في الخرطوم وتطبيع العلاقات رسميا الأسبوع المقبل

شاهد: حريق ضخم في جبل غلامة بمحافظة تنومة بالسعودية

شاهد: حريق ضخم في جبل غلامة بمحافظة تنومة بالسعودية