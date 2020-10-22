عياش يدعو المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل لإنهاء معاناة الأسير الأخرس والإفراج عنه

دعا عضو المجلس الوطني الفلسطيني، د.محمد عياش، كافة جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية على وجه الخصوص بالتدخل الجاد لوضع حد لمعاناة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس ووقف اعتقاله.





ولفت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أنه وفي الوقت التي تتصاعد فيه المطالبات في الإفراج عن الأسرى والسجناء في العالم، فإن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الاعتقال بحق المواطنين، دون أدنى اعتبار لما تمر به البشرية، بل ويواصل استخدام الوباء كأداة تنكيل بحق الأسرى.









رام الله - دنيا الوطن