الحريري بعد التكليف الجديد: أسعى لوقف الانهيار الذي يهدد اقتصاد لبنان

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، على عزمه على الالتزام بوعده بالعمل على وقف الانهيار وإعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ.



وأضاف الحريري" أسعى لوقف الانهيار الذي يهدد اقتصاد لبنان وأمنه، وقد كُلفت بتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين".



وقال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: "إنني أسعى لوقف الانهيار الذي يتهدد اقتصاد لبنان وأمنه".



وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، كلف الحريري، اليوم الخميس، بتشكيل الحكومة الجديدة.



يأتي ذلك بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار الحريري على الأكثرية المطلوبة من الأصوات التي تسمح له ببدء عملية التأليف.



ووفق وسائل إعلام عربية، فإن 64 نائباً برلمانياً، سمّوا الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك قبل انتهاء الاستشارات النيابية في قصر بعبدا.



رام الله - دنيا الوطن