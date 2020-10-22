إسبانيا أول دولة أوروبية تتجاوز مليون إصابة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة الإسباني، سالفادور إيا اليوم الخميس: إن جائحة (كورونا) ليست تحت السيطرة، وإنه يتعين اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للفيروس.
قال وزير الصحة الإسباني، سالفادور إيا اليوم الخميس: إن جائحة (كورونا) ليست تحت السيطرة، وإنه يتعين اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للفيروس.
وأضاف أن الحكومة تبحث مع السلطات الإقليمية فرض المزيد من القيود على التنقل بين المناطق وتوقع أن يصعّب الوباء الحياة خلال الأشهر الخمسة أو الستة المقبلة.
تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في إسبانيا اليوم الخميس، مليون حالة.
تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في إسبانيا اليوم الخميس، مليون حالة.
ووصل إلى 01.1 مليون حالة حتى الساعة 7:30 من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة مدريد، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة (بلومبرغ) للأنباء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 34 ألفاً و366 وفاة. وتعافى من مرض (كوفيد-19)، الذي يسببه الفيروس 150 ألفاً و376 من المصابين حتى صباح الخميس، كما نقلت صحيفة (الشرق الأوسط).
وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) في إسبانيا قبل نحو 37 أسبوعاً.
وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) في إسبانيا قبل نحو 37 أسبوعاً.
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