إسبانيا أول دولة أوروبية تتجاوز مليون إصابة بفيروس (كورونا)

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 34 ألفاً و366 وفاة. وتعافى من مرض (كوفيد-19)، الذي يسببه الفيروس 150 ألفاً و376 من المصابين حتى صباح الخميس، كما نقلت صحيفة (الشرق الأوسط).



وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) في إسبانيا قبل نحو 37 أسبوعاً.

ووصل إلى 01.‏1 مليون حالة حتى الساعة 7:30 من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة مدريد، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة (بلومبرغ) للأنباء.