مستوطنون يقتحمون الأقصى ويطالبون بطرد دائرة الأوقاف الإسلامية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما طالب مستوطنين من جماعات ما تسمى بـ"الهيكل" عبر فيديوهات بثوها بطرد دائرة الأوقاف من وقف عملها.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن 81 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، في الفترة الصباحية من الاقتحامات ونفذوا جولات استفزازية، والتقطوا صورا تذكارية لهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وبث مستوطنون على صفحات ما تسمى منظمات "الهيكل المزعوم" على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مسجلة بالأقصى، تطالب بطرد دائرة الأوقاف الإسلامية وموظفيها من المسجد الأقصى.