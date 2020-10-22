تفاصيل اجتماع ممثل حماس في طهران مع مسؤول إيراني





وأجرى القدومي مباحثات بشأن آخر تطورات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقل موقع حركة حماس الرسمي.



وبحث الجانبان سبل دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المغتصبة، منددين بهرولة دول في المنطقة نحو تطبيع علاقاتها مع هذا الاحتلال على حساب هذه الحقوق.



كما التقى ممثل حركة حماس مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية بين إيران وفلسطين عباس غلرو وعدد آخر من نواب البرلمان الإيراني.



وناقش خلال اللقاء الذي شارك فيه ممثل الجهاد الإسلامي في فلسطين، ناصر أبو شريف، وممثل حركة "أمل" اللبنانية صلاح فحص، تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والتطبيع بين دول عربية والاحتلال.



وقال القدومي إن اللقاء ناقش مخاطر تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وموقف المقاومة الحازم تجاه هذا الموضوع، ودور إيران في دعم القضية الفلسطينية.



وأكد "رفض المقاومة القاطع للتطبيع مع العدو الصهيوني"، داعيا الشعوب العربية والإسلامية إلى مساءلة قادة الدول التي طبعت علاقاتها بسبب ارتكابهم هذه الجريمة.



كما ناقش المجتمعون "برامج تعاون مستقبلية بين لجنة الصداقة البرلمانية الإيرانية والفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية للتصدي للتطبيع مع العدو الصهيوني".













رام الله - دنيا الوطنالتقى ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في طهران، خالد القدومي، اليوم مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان.