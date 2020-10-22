شؤون فلسطينية

طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تحديث الخارطة الوبائية لمصابي فيروس (كورونا) في محافظات القطاع.

وكانت الصحة أعلنت صباح اليوم عن تسجيل  تسجيل 124 إصابة و127 حالة تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا) في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/مارس الماضي بلغ 5-79 إصابة.


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