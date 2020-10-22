طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة









رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تحديث الخارطة الوبائية لمصابي فيروس (كورونا) في محافظات القطاع.وكانت الصحة أعلنت صباح اليوم عن تسجيل تسجيل 124 إصابة و127 حالة تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا) في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/مارس الماضي بلغ 5-79 إصابة.