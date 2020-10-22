قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم بلغ خمس إصابات





وأضافت في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن جميع المصابين الجدد، من المخالطين.





وتابعت: الإصابات موزعة في مدينة قلقيلية، بواقع إصابتين، و"عزون"، بواقع إصابتين، و"اماتين"، إصابة واحدة.



وأعلنت المحافظة تعافي 11 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما بقي مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم، 22/10/2020 هي 189 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية اليوم الأربعاء، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم خمس إصابات.