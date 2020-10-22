محافظ سلفيت يترأس اجتماع لوضع خطط عملية لحماية المواقع الأثرية من أطماع الاحتلال





جاء ذلك بحضور المؤسسات ذات العلاقة من وزارة السياحة ومكتب السياحة والآثار بالمحافظة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وبلدية قراوة بني حسان ومركز القدس للمساعدة القانونية والشرطة السياحية والآثار والدائرة القانونية بالمحافظة .



وأكد كميل في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، على ضرورة البدء بخطوات عملية لتأهيل وترميم المواقع الأثرية، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ رحلات طلابية ومسارات بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والسياحة والآثار والعمل على تحديد الخارطة السياحية للمناطق الأثرية والتاريخية بالمحافظة يرافقهم فيها دليل سياحي،وذلك تشجيعا للسياحة الداخلية وصولا إلى تحقيق التنمية في كافة قرى وبلدات المحافظة.



وشدد كميل على أهمية تحديد الأولويات من مشاريع بالمحافظة، إضافة الى اعداد خطة مشتركة ما بين وزارة السياحة والآثار وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وبلدية قراوة لحماية الموقع الأثري الروماني القديم دار الضرب من اطماع جمعية "ريجيفيم" وقسم الآثار التابع لسلطات الاحتلال .



هذا واوعز المحافظ كميل للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة للبدء بحصر الاحتياجات المتعلقة بكافة المواقع الأثرية والتاريخية بالمحافظة.



رام الله - دنيا الوطنترأس محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل اليوم ،اجتماع لوضع خطط عملية لحماية المواقع الأثرية من أطماع الاحتلال بالمحافظة.