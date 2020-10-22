المطران حنا: لأهلنا في قطاع غزة نبعث برسالة الوفاء والمحبة والأخوة والتضامن

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم في حديث اذاعي لاحدى اذاعات قطاع غزة بأننا من القدس نبعث بتحية الوفاء والاخوة والتضامن الى اهلنا في قطاع غزة المحاصر هذا القطاع الذي يمكن اعتباره اكبر سجن في العالم.



وأضاف حنا: نحيي اهلنا هناك ونطالب برفع الحصار واتخاذ كافة الاجراءات والقرارات العملية التي تساعد شعبنا هناك خاصة في ظل انتشار جائحة (كورونا) ناهيك عن الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.



وذكر أن لغزة مكانة خاصة في قلوبنا والمسيحيون الفلسطينيون الباقون في قطاع غزة يفتخرون بانتماءهم لشعبهم كما انهم يفتخرون بأنهم جزء من هذا النسيج الغزاوي الاصيل والعريق.



وختم حنا بالقول: "إلى اهلنا في غزة نبعث برسالة المحبة والاخوة والوفاء من رحاب مدينة القدس ونسأل الله بأن يصونكم ويحفظكم من كل سوء وان يصون شعبنا كله ومدينة القدس التي كانت وستبقى عاصمتنا الروحية والوطنية".