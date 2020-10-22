حزب الشعب: ندين إعتبار القطب الديمقراطي الطلابي "تنظيمًا إرهابيًا"

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رام الله - دنيا الوطن

عبر حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال التي صنفت فيه كتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي بـ"تنظيم إرهابي غير مشروع" على حد تعبير الاحتلال.



وقال الحزب في بيان صحفي، اليوم الخميس: إن سلطات الاحتلال وأجهزتها لا تملك بأي حال من الأحوال إصدار أية أحكام أو تصنيف الأشخاص والجماعات والدول وتقييمهم، ليس فقط لأنها لا تحمل صفة شرعية، بل وأيضاَ لأنها قوة احتلال وإرهاب ومتورطة بكل أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وتعمل خارج القانون الدولي وتنتهكه يومياَ.



وفيما أكد حزب الشعب ان دولة الاحتلال الإسرائيلي بجيشها وأجهزتها هي منبع الإرهاب، وان للشعب الفلسطيني حق مقاومة هذا الاحتلال وإرهابه، عبر أيضاَ عن تضامنه مع كتلة "القطب الطلابي الديمقراطي" وكل الحركات الطلابية الفلسطينية ونضالاتها الوطنية والاجتماعية، ودعم حقوقها الأكاديمية والنقابية والديمقراطية كافة.