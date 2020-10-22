إسرائيل تواصل تسجيل انخفاض ملحوظ بعدد إصابات فيروس (كورونا)





ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الصورة الوبائية تستمر في التحسن، حيث تفيد آخر بيانات صادرة عن وزارة الصحة، أنه سُجلت خلال 24 ساعة الماضية، 1089 حالة إصابة جديدة بـ (كورونا) من بين حوالي 43 الف فحص أجري لاكتشاف الفيروس.





كما انخفض عدد المرضى في حالة خطيرة ليصل إلى 581، منهم 231 يخضعون للتخدير وللتنفس الاصطناعي، فيما لم تسجل أية حالة وفاة بالعدوى منذ منتصف الليلة الماضية، ليستقر عدد الوفيات عند 2292 حالة.



ومع ذلك حذر وزير الصحة، يولي ادلشتاين، من أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام إغلاق صحي ثالث في حال يتم الخروج من الإغلاق الحالي بسرعة.



هذا وقد وانتهت جلسة لـ (كابينت كورونا) مساء أمس دون اتخاذ قرار بشأن المرحلة القادمة للخروج من الإغلاق الصحي لا سيما عودة التلاميذ في الصفوف الدنيا إلى مقاعد الدراسة من عدمه.





وسيعود (كابينت) إلى الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل.



رام الله - دنيا الوطنسجلت إسرائيل اليوم الخميس، انخفاضاً ملحوظاً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد.