مستوطنون يضخون مياه عادمة في أراضٍ زراعية جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

ضخّ مستوطنون، اليوم الخميس، مياها عادمة في أراضي المواطنين الزراعية بقريتي اللبن الشرقية وقريوت، جنوب شرق نابلس.



وأفادت مصادر محلية أن مستوطني مستوطنة "عيليه" أغرقوا أراضي المواطنين في اللبن الشرقية وقريوت بالمياه العادمة، وأن غالبيتها مزروعة بأشجار الزيتون.



وفي السياق ذاته، وضع مستوطنون، مسامير حديدية، في الطريق المؤدية إلى منطقة الكرم الغربي في قرية قريوت، لإعطاب عجلات مركبات المواطنين واعاقة وصولهم إلى أراضيهم الزراعية.



ويشتكي أهالي قريتي اللبن الشرقية وقريوت، من المياه العادمة المتدفقة من مستوطنة "عيليه" المقامة فوق أراضي القرية والمناطق المجاورة، والتي تغرق أراضيهم وحقول زيتونهم.



وأوضح أهالي القريتين أن المياه العادمة التي يضخها المستوطنون تسببت بإتلاف أعداد كبيرة من أشجار الزيتون، إضافة إلى أنها تشكل مكرهة صحية ومصدرا للروائح الكريهة وانتشار القوارض والحشرات والامراض.



وبدوره، دعا الناشط في مواجهة الاستيطان، بشار القريوتي، المؤسسات الإنسانية والقانونية لمتابعة هذه القضية.



وأكد القريوتي أن المستوطنين يحاولون وبشتى الطرق منع المزارعين وأصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم والعناية بها.



وأضاف بأن كمية ضخ المياه العادمة في ازدياد وأدت إلى تخريب الأراضي والأشجار، والحيلولة دون تمكن المزارعين من دخول أراضيهم وحراثتها.



وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.



ووصف عام 2020 بأنه عام الذروة في تعزيز خطط البناء في المستوطنات وخاصة المنعزلة.