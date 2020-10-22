بوتين يتوقع حجم مبيعات اللقاح الروسي ضد (كورونا) في العالم



وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد (كورونا)، وهو لقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويتم إنتاجه بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.



وأشار الرئيس إلى أن روسيا مستعدة لتنظيم إنتاج اللقاح في منشآت الشركات الأجنبية، داعيا إلى اتباع المسار عند التصدير، بتنظيم إنتاج اللقاح في الدول المستوردة، وليس مجرد البيع المباشر، مؤكداً على أن الأولوية في المرحلة الأولى هو توفير الكمية المطلوبة من اللقاح في روسيا.



رام الله - دنيا الوطنتوقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تبلغ مبيعات اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس (كورونا) المستجد في العالم نحو 100 مليار دولار سنويا.وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع جرى أمس مع صناعيين ورجال أعمال روس: "قريبا سيتم تسجيل اللقاح الثالث ضد (كورونا)، وجميع اللقاحات تعمل، وتعمل بشكل فعال، والناس بحاجة إليها، بالإضافة إلى ذلك فهو عمل تجاري جيد"، كما نقلت (روسيا اليوم).ودعا شركات المنتجة للقاحات في روسيا للمشاركة بشكل أكبر في إنتاج اللقاح لضمان إنتاج الكمية المطلوبة من اللقاحات.وأضاف بوتين "أنه وفقا لتقديرات الخبراء الأولية فإن حجم مبيعات اللقاح الروسي في السوق العالمية يقدر بنحو 100 مليار دولار في السنة".