نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير حاتم القواسمة إلى سجن "هداريم"

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسير حاتم القواسمة من زنازين عزل سجن "جلبوع" إلى سجن "هداريم"، بعد عزل استمر مدة ثمانية أشهر.



وأوضح نادي الأسير أن الأسير قواسمة تعرض للعزل الإنفرادي ورفيقه الأسير عمر خرواط منذ ثمانية شهور، حيث تواصل إدارة السجون عزل الأسير خرواط في زنازين سجن "مجدو" في ظروف قاسية وصعبة.



يُشار إلى أن الأسير قواسمة معتقل منذ عام 2003م، والأسير خرواط منذ عام 2002م، وكلاهما محكومان بالسّجن مدى الحياة.



يذكر أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت منذ بداية العام الجاري عمليات العزل الإنفرادي بحق الأسرى، واستهدفت مجموعة من أعضاء الهيئات التنظيمية، وتُشكل سياسة العزل الإنفرادي أبرز أدوات التنكيل والقمع التي تستخدمها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.