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استشاري وبائيات بالأردن: نتعرض لانتكاسة في تزايد أعداد الإصابات

استشاري وبائيات بالأردن: نتعرض لانتكاسة في تزايد أعداد الإصابات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال استشاري الوبائيات، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، د. بسام حجاوي: إن الأردن تعرض لانتكاسة في تزايد أعداد الإصابات مؤخراً، نتيجة عدم الالتزام بإرشادات وزارة الصحة الأردنية وبعض العادات الخاطئة.

وأشار حجاوي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، إلى أن الوضع في الأردن الآن مستقر مع القلق الحذر، خاصة قبيل دخول فصل الشتاء وعدم توفر اللقاح للفيروس.

وأوضح حجاوي بأن النظام الصحي لا يستوعب ما نسبته أكثر من 10 % من المواطنين المتواجدين داخل غرف العناية المكثفة أو تحت أجهزة التنفس الصناعي.

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