شؤون فلسطينية

"التعليم" بغزة: ذاهبون لدوام جزئي وتقليص المحتوى الدراسي

"التعليم" بغزة: ذاهبون لدوام جزئي وتقليص المحتوى الدراسي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة التربية والتعليم، بغزة، اليوم الخميس، أنها ستتجه إلى التعليم الجزئي، وتقليص المناهج، في خطتها لبدء المرحلة الثانية،  وهي عودة الطلبة من الصفوف (السابع إلى الحادي عشر)

وأضافت على لسان مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بالوزارة، محمود مطر، في تصريحات لإذاعة (القدس): "نحن ذاهبون باتجاه دوام جزئي وسيترتب على ذلك تقليص المحتوى الدراسي، وسيتم إطلاق العام الدراسي وفقاً لذلك".

وأعربت وزارة التربية والتعليم بغزة، عن أملها بانطلاق المرحلة الثانية في وقت قريب جداً.

وكان مطر قد تحدث أمس الأربعاء، لـ "دنيا الوطن"، مؤكداً أن عملية التقييم للمرحلة الأولى لم تنته حتى الآن، ولا زلنا في خضم الأسبوع والتقييم يكون مرحلياً، حيث ترفع التقارير حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف: يوم الخميس أو في نهاية الأسبوع يكون هناك لقاء تقييمي يتم إجمال التقارير التي وردت من جميع المديريات، وعلى إثر ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب، ونحن اليوم "لا نستطيع الحديث بأن هماك تقييماً نهائياً يمكن أن نتحدث عنه".

وتابع مطر: بطبيعة الحال الأمور حتى اللحظة جيدة جداً بصفة عامة، هناك بعض الإشكاليات تظهر بين مدرسة وأخرى تبعاً لطبيعة المدرسة وموقعها الجغرافي، لكن ليست قضايا للتعميم، وهذه الإشكاليات نحاول حلها بشكل سريع.

وأكد مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بالوزارة، بأنه لا توجد أي مدرسة مغلقة، فقط الإغلاق حاليا في المربعات التي توصف بأنها مناطق حمراء بالكامل، وهذه المناطق مغلقة مدارسها ومرافقها بشكل عام، بناءً على قرار لجنة الطوارئ المركزية.

وقال مطر: نأمل ونسعى لعودة الطلبة وبدء المرحلة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة، وهناك مؤشرات طيبة لذلك، مشيراً إلى أننا "سبق وتحدثنا عن مؤشرات لها علاقة بالتزام المدارس هذا الذي يخص وزارة التعليم، ولكن هناك قضايا تتعلق بالحالة الوبائية والتي تحددها الجهات المختصة لذلك نرفع التوصيات في البنود التي تخصنا، وهي الالتزام بالإجراءات داخل المدارس".

وشدد على أن مؤشرات الاستعدادات والالتزام داخل المدارس طيبة جداً، واستعداد المدارس التي يجري تجهيزها لبدء المرحلة الثانية وتحديداً طلبة (الصف السابع إلى الحادي عشر) طيبة جداً.

وقال: من ناحية تقييمنا للإجراءات هناك "تفاؤل" بقرب بدء المرحلة الثانية في المدارس، و"لكن الحالة الوبائية لها اعتبارات تحددها جهات أخرى، ونؤكد أننا من ناحية التجهيزات هناك تفاؤل".

وفيما يتعلق بدراسة تجربة مدارس المحافظات الشمالية بشأن التعامل مع الوباء، قال مطر: إن "التعليم" ليست الجهة المخولة للإعلان عن الإصابات والحالات، ونحن نأخذ بالتوصيات التي تأتينا من الجهات المختصة في هذا الإطار، لأننا ليست جهة صحية.

وأضاف مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بالوزارة: "كما هو الحال في المحافظات الشمالية نحن نعمل بنفس البروتوكول الصحي وبالتالي تقدير الحالة إذا كانت الجهات المختصة ترى ضرورة إغلاق شعبة أو مدرسة يتم اتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك".

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