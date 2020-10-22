محافظ بيت لحم: ارتفاع الاصابات بـ"حوسان" بسبب رفض العمال داخل أراضي 48 إجراء الفحوصات

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رام الله - دنيا الوطن

أوضح محافظ بيت لحم، كامل حميد اليوم الخميس، أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، في قرية حوسان، غرب بيت لحم سببه عزوف الكثير من العمال داخل الخط الاخضر عن اجراء الفحوصات تحسبا من تضرر مصالحهم وارزاقهم .



وقال في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس: إن هناك إجراءات عديدة تم إقرارها للسيطرة على الحالة الوبائية في حوسان، بينها إغلاق المدارس والتحول إلى التعلم عن بعد، وإغلاق المساجد ومنع الدخول والخروج من القرية، بدءاً من مساء اليوم وحتى الخميس المقبل.



وأضاف حميد: أنه تم تشكيل طاقم خاص من المجلس ولجنة الطوارئ والسلم الأهلي لمتابعة الحالة الوبائية في القرية، وإجراء أكبر عدد ممكن من الفحوصات، مشيراً إلى أنه ونظراً لموقع قرية حوسان الاستراتيجي، تم افتتاح عيادة خاصة لـ (كورونا) مؤخراً، لإتاحة الفحص للمواطنين فيها وفي القرى المحيطة .