نائب محافظ نابلس: تشكيل لجنة لمتابعة اعتداءات ودعم المزارعين ومطلوب الآن حملات إسناد شعبية





ودعت الأتيرة المؤسسات الدولية الحقوقية إلى تحمل المسؤولية في حماية المزارعين ومحاصيلهم.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت نائب محافظة نابلس، عنان الأتيرة عن تشكيل خلية إدارة أزمة وغرفة عمليات بالمشاركة مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمؤسسات الحقوقية لمواجهة الانتهاكات والاعتداءات المتصاعدة للمستوطنين خلال موسم قطف الزيتون على المزارعين وسرقة ثمار الزيتون قي قرية دير الحطب.وأكدت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، ضرورة تصعيد الحملات الشعبية التي تنظمها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وغيرها من الهيئات دعماً وإسناداً للمزارعين.