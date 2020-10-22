مؤسسة "يورو فلسطين" الحقوقية تؤكد تضامنها الكامل مع الأسير ماهر الأخرس

ماهر الأخرس

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رام الله - دنيا الوطن

عبرت اوليفا زمور، مديرة مؤسسة "يورو فلسطين" الحقوقية في فرنسا، عن تضامنها الكامل مع الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم 88 على التوالي، والذي يخوض هذه العملية الكفاحية بالنيابة عن كل المظلومين في العالم.



وأكدت في تصريحات لإذعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن اصدار سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين، هو عمل غير قانوني وفق الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن منظمات حقوق الإنسان الدولية، لا تقوم بالعمل المطلوب منها من أجل وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.



ونوهت إلى أن مؤسسة "يورو فلسطين" قامت بنشر المقالات وبعض الفيديوهات حول وضع الأسير الأخرس من أجل توعية الجمهور حول عمليات الاعتقال التي تقوم بها سلطات الاحتلال والانتهاكات المتواصلة بحق أبناء شعبنا.