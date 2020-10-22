جمال نزال: إلغاء تنظيم نشاط عنصري معادٍ لشعبنا ببرلين نتيجة احتجاجات وضغوط

جمال نزال

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا، جمال نزال، أنه تم إلغاء قرار مؤسسة "كونراد اديناور" الألمانية بتنظيم نشاط عنصري معاد لشعبنا في العاصمة الألمانية برلين بهدف إلغاء اسم فلسطين من التعامل اليومي الألماني، وذلك بعد احتجاجات وضغوط من قبل الدبلوماسية الفلسطينية والناشطين الداعمين لحقوق شعبنا.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن مؤسسة "اديناور" أصدرت بياناً توضيحياً أكدت فيه التزامها بحل الدولتين والتعاون والتفاهم بين الشعوب.



وأشار إلى أن الرأي العام الألماني، تعرض للتضليل والتأثير من قبل الأوساط الإسرائيلية المتنفذة إلا أن هناك مساندة للحق الفلسطيني في أوروبا ومعرفة بتاريخ القضية الفلسطينية وأرضية صلبة لرفض فكرة الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي.