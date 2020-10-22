سلامة: تصاعد انتهاكات الاحتلال يأتي بإطار التوسع الاستيطاني وتكريس واقع السيطرة وخطة الضم

غور الأردن المهدد بالضم

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رام الله - دنيا الوطن

قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، اليوم الخميس، إن تصاعد إجراءات وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأرضه يأتي في إطار التوسع الاستيطاني وتكريس واقع السيطرة وخطة الضم، وهذا ما أكدته تصريحات السفير الأمريكي لدى تل أبيب، ديفيد فريدمان، بأن خطة الضم قائمة.



وأضافت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن خطة الضم الإسرائيلية قائمة ويتم العمل على تنفيذها من خلال إقامة سلطات الاحتلال المزيد من الوحدات الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية.



وشددت سلامة على ضرورة العمل على تطوير العمل الشعبي للوقوف في وجه اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه ضد المزارعين وممتلكاتهم خلال موسم قطف الزيتون.



وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: إن المجتمع الدولي يقف عاجزاً أمام انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا مما يستدعي تطوير أدوات الفعل مع لجان التضامن مع شعبنا في كل انحاء العالم من اجل مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها بحق شعبنا.



وأوضحت سلامة: أن ادعاءات الإمارات والبحرين بأن اتفاقاتهم ساهمت في وقف عملية الضم هي ادعاءات واهية، مؤكدة أنه ورغم اتفاقيات التطبيع إلا أن هناك شعوباً عربية تتمتع بقدر من الانتماء القومي العروبي، وإيمانهم بأن القدس وفلسطين مسؤولية العرب كلهم .