الكلية الجامعية تعلن آلية تفعيل طلبات التحويل من مستحقات موظفي غزة للرسوم الدراسية

أعلنت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، اليوم الخميس، تفعيل طلبات التحويل من مستحقات موظفي غزة للرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول 2020/2021 بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020م.





وأكدت في بيان نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن ذلك سيكون على النحو التالي:



- يقوم الموظف بالدخول الموحد على موقع وزارة المالية http://www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور، نظام التسجيل الموحد، تسديد الرسوم الجامعية)، وتحويل قيمة الرسوم 25% من التسجيل حسب الفئات (الموظف نفسه، الأب، الأم، إبن، إبنة، زوج، زوجة، أخ، أخت).



- الاستفادة من مبلغ (500) شيكل للطلبة الذين يحملون رقم جامعي 2019 وما دون حتى 2010 ولا يحق لهم الاستفادة من نسبة 25% والأولوية لمن يسجل أولاً.



- للاستفادة من البندين الموضحين أعلاه مطلوب دفع مبلغ (50) دينار كحد أدنى من تاريخ 20/10/2020م.



- آخر موعد لتقديم الطلبات للتحويل من المستحقات للرسوم الكترونياً عبر صفحة وزارة المالية غزة، حتى تاريخ 22/11/2020.

رام الله - دنيا الوطن