حماس: جميع المؤسسات الدولية مطالبة بالتحرك لمعاقبة الاحتلال على جريمته بحق الشاب الحلاق





وقالت في تصريح على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه تم توجيه تهمة القتل "غير العمد" للشرطي؛ "تأكيد على اشتراك كل مكونات النظام الصهيوني في جرائم ضد شعبنا".



وأضافت: أن مثل هذا القرار ليس جديداً على مؤسسات الاحتلال، فهي تبرئ القاتل، وسبق لها أن برأت كل من ارتكب مجازر ضد شعبنا، مؤكدة أن جريمة قتل الحلاق المصاب بمرض التوحد، تؤكد سادية الاحتلال.



وأكدت حماس بأن كل المؤسسات الدولية مطالبة، بالتحرك لمعاقبة الاحتلال، وقادة جيشه الذين أصدروا الأوامر لاستهداف الفلسطيني الأعزل.



وقالت: لا يمكن ترك الأمر لمؤسسات الاحتلال، لأنها شريكة في الجريمة ، فالاحتلال بسلوكه العدواني الإجرامي، سيواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبنا، طالما ظل يشعر أنه فوق القانون الدولي.



وشددت حركة حماس على أن القرار يؤكد الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، على إعلان قسم التحقيقات مع أفراد شرطة الاحتلال بأنه يدرس تقديم شرطي حرس الحدود الإسرائيلي، الذي أطلق النار على الشاب المقدسي، إياد الحلاق، ما أدى إلى استشهاده، إلى المحاكمة بتهمة مخففة.