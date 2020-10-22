"الصحة" بغزة: تعافي 127 حالة من مصابي فيروس (كورونا) وتسجيل 124 إصابة جديدة

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/مارس الماضي 5079 إصابة، منها حالات نشطة حاليا 1930 حالة، ومتعافين 3120 حالة، ووفيات 29 حالة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.يأتي ذلك بعد إجراء 1881 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق تقرير الوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.كما سجلت وزارة الصحة، تعافي 127 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما توفي المواطن رمضان موسى على شبات (81 عاماً) في مستشفى غزة الأوروبي وهو من بيت حانون، وهو يعاني من مرض السرطان والكبد الوبائي.