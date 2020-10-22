الهند: أكثر من 7.7 مليون إصابة بفيروس (كورونا)



وأكدت وزارة الصحة الهندية، على أن حالات الإصابة في الهند منذ ذروتها تراجعت في أيلول/سبتمبر، ولكن الخبراء يحذرون من أن العدوى قد ترتفع مع اقتراب موسم الاحتفالات، حيث تعد الهند ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد الإصابات بها 8.3 مليون، كما نقل موقع (قناة الشرق).



وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الفيروس في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، ارتفع بواقع 702 في الساعات 24 الماضية، ليصل الإجمالي إلى 116616.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهند اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد، بواقع 55839، لتصل في المجمل إلى 7.71 مليون.