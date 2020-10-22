دولي

شاهد: مسلح يغادر بنكاً بكيس من النقود محتميا بقائد شرطة محلية ومدنيان

شاهد: مسلح يغادر بنكاً بكيس من النقود محتميا بقائد شرطة محلية ومدنيان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الداخلية الجورجية اليوم الخميس، أن المسلح الذي استولى على فرع مصرف في مدينة زوغديدي غربي البلاد أمس، قد غادر المبنى محتميا بثلاثة رهائن، بينهم قائد الشرطة المحلية.

وقالت قناة (روستافي): إن المسلح توجه مع الرهائن في سيارة تابعة للشرطة نحو الحدود، بعد أن تسلم مبلغا من المال.

وفي وقت سابق أفادت الداخلية الجورجية بتحرير 43 رهينة احتجزهم مسلح في فرع لبنك جورجيا في زوغديدي، حيث وافق المسلح على إطلاق سراح معظم الرهائن مقابل رئيس الشرطة المحلية أفتانتيل غادافا، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضافت الداخلية في بيان لها، أنها تواصل العملية الأمنية للبحث عن المجرم واعتقاله.


 

أخبار ذات صلة

الشرطة الفرنسية تعتقل امرأتين طعنتا محجبتين في باريس

الشرطة الفرنسية تعتقل امرأتين طعنتا محجبتين في باريس

أوباما يدعو الأميركيين إلى منع فوز ترامب

أوباما يدعو الأميركيين إلى منع فوز ترامب

نائب أردوغان : تركيا لن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها

نائب أردوغان : تركيا لن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها

ألمانيا: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا) منذ انتشار الوباء

ألمانيا: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا) منذ انتشار الوباء

المخابرات الأميركية: روسيا وايران تتخذ إجراءات للتأثير على الرأي العام لانتخابات الرئاسة

المخابرات الأميركية: روسيا وايران تتخذ إجراءات للتأثير على الرأي العام لانتخابات الرئاسة

مسؤول إسرائيلي: أميرة بحرينية ساهمت في تمهيد العلاقات بين المنامة وتل أبيب

مسؤول إسرائيلي: أميرة بحرينية ساهمت في تمهيد العلاقات بين المنامة وتل أبيب

نتنياهو: دول عربية ستنضم للإمارات والبحرين في التطبيع مع إسرائيل

نتنياهو: دول عربية ستنضم للإمارات والبحرين في التطبيع مع إسرائيل

خامنئي يعلق على تزايد وتيرة التطبيع ويوجه رسالة &#34;محبطة&#34; لواشنطن

خامنئي يعلق على تزايد وتيرة التطبيع ويوجه رسالة "محبطة" لواشنطن

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حماس: جميع المؤسسات الدولية مطالبة بالتحرك لمعاقبة الاحتلال على جريمته بحق الشاب الحلاق

حماس: جميع المؤسسات الدولية مطالبة بالتحرك لمعاقبة الاحتلال على جريمته بحق الشاب الحلاق

حماية: تبرئة الاحتلال للمسؤول عن إعدام المواطن &#34;إياد الحلاق&#34; يهدف لحمايته من المحاكمة الدولية

حماية: تبرئة الاحتلال للمسؤول عن إعدام المواطن "إياد الحلاق" يهدف لحمايته من المحاكمة الدولية

بيت لحم: قرار بإغلاق قرية حوسان لمدة أسبوع بسبب زيادة بإصابات (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق قرية حوسان لمدة أسبوع بسبب زيادة بإصابات (كورونا)

توقيع اتفاقية لتجهيز مشفى لعلاج مرضى فيروس (كورونا) في نابلس

توقيع اتفاقية لتجهيز مشفى لعلاج مرضى فيروس (كورونا) في نابلس

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي خانيونس ودير البلح

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي خانيونس ودير البلح

حملة اعتقالات في مدن الضفة واقتحامات في القدس

حملة اعتقالات في مدن الضفة واقتحامات في القدس

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الشرطة: ثلاث إصابات في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

الشرطة: ثلاث إصابات في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

منوعات

شاهد: زوج فوز الشطي يفاجئها بعيد ميلادها

شاهد: زوج فوز الشطي يفاجئها بعيد ميلادها

شاهد: جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بـ(كورونا) من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه

شاهد: جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بـ(كورونا) من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه

افتتاح مهرجان &#34;أيام فلسطين السينمائية&#34; بفيلم إيراني

افتتاح مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" بفيلم إيراني

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

جنى عمرو دياب تحتضن شاب في أحدث ظهور لها..متابعون: &#34;خطيبك ولا عادي؟&#34;

جنى عمرو دياب تحتضن شاب في أحدث ظهور لها..متابعون: "خطيبك ولا عادي؟"

شاهد: حفل زفاف ابنة سليمان عيد: &#34;العروسة مش شبه أبوها&#34;

شاهد: حفل زفاف ابنة سليمان عيد: "العروسة مش شبه أبوها"

زوجة فنان عراقي تنتحر بواسطة (كلاشينكوف).. رفضت غنائه في الملاهي

زوجة فنان عراقي تنتحر بواسطة (كلاشينكوف).. رفضت غنائه في الملاهي

شاهد: والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت للافراج عن ابنتها

شاهد: والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت للافراج عن ابنتها

شاهد: مصطفى الاغا يسأل ابنته: &#34;بتشبهيني؟&#34;.. شاهد ردة فعلها

شاهد: مصطفى الاغا يسأل ابنته: "بتشبهيني؟".. شاهد ردة فعلها

شاهد: سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص

شاهد: سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص

عربي

السودان: قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

السودان: قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

شاهد: حريق ضخم في جبل غلامة بمحافظة تنومة بالسعودية

شاهد: حريق ضخم في جبل غلامة بمحافظة تنومة بالسعودية

شاهد: معاذ العمري يكشف تفاصيل قطع الاتصال عن أحلام التميمي

شاهد: معاذ العمري يكشف تفاصيل قطع الاتصال عن أحلام التميمي

أمريكا ترصد مكافأة مالية &#34;َضخمة&#34;مقابل معلومات عن قياديين بحزب الله

أمريكا ترصد مكافأة مالية "َضخمة"مقابل معلومات عن قياديين بحزب الله