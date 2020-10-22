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قطر: الاستيطان من أكبر معوقات تحقيق السلام ويشكل تهديدًا لحل الدولتين

قطر: الاستيطان من أكبر معوقات تحقيق السلام ويشكل تهديدًا لحل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
قالت الحكومة القطرية: إن قرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، "تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء في مقره بالديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

ودعا مجلس الوزراء القطري، إلى "تحرك دولي عاجل وحازم لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد على أن الاستيطان "من أكبر معوقات تحقيق السلام، ويشكل تهديدا لحل الدولتين، وعقبة أمام استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية".

وجدد تأكيد موقف الدوحة الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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