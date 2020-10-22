السعودية: مبنى غريب الشكل والتصميم يثير جدلاً على مواقع التواصل

انشغلت الأوساط السعودية خلال الساعات الماضية بصور ملأت مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مبنى غريب الشكل والتصميم، لفت الأنظار وأثار تساؤلات في منطقة جنوب السعودية.



وتواصل جمعية البر الخيرية بمحافظة أبوعريش بتنفيذ مبناها الغريب في الشكل والتصميم والذي جاء على مساحة ضيقة، وسط مخاوف بسقوط المبنى وانهياره في أي لحظة، بسبب اعتماد حجم الدور العلوي على السفلي الصغير، كما نقلت (العربية نت).





وقال رئيس مجلس إدارة جازان، محمود بن علي الأقصم: "إن أرض المبنى حصلت عليها الجمعية من قبل فاعل خير تنازل عنها بسبب ضيق الأرض واعتراض الجار، مؤكداً أن المبنى يخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين".



وتلقت بلدية أبوعريش عدداً من الشكاوي بخصوص المبنى، مطالبين بتطبيق أنظمة كود بناء وفق اشتراطات تراخيص البناء المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولم تظهر البلدية أي بيان أو تعليل حول القصة.



رام الله - دنيا الوطن