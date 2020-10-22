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شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: رحلات جديدة لتأمين سفر طلبتنا ومواطنينا وفق آليات حجز جديدة

الخارجية الفلسطينية: رحلات جديدة لتأمين سفر طلبتنا ومواطنينا وفق آليات حجز جديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية، عن توفر عدد من الرحلات لتأمين سفر الطلبة والمواطنيين الكرام كما هو موضح في الجدول التالي:

الرحلة الىتاريخ الرحلةاليومرقم الرحلةوقت الاقلاعوقت المعابرتاريخ اخذ عينة فحص الكورونا
القاهرة27/10/2020الثلاثاءRJ50517:0008:00:00 صباحا25/10/2020
اسطنبول27/10/2020الثلاثاءRJ16718:4009:00:00 صباحا25/10/2020
الرياض29/10/2020الخميسRJ573023:3012:00 ظهرا27/10/2020
دبي26/10/2020الاثنينRJ61417:3508:00:00 صباحا24/10/2020
امريكا27/10/2020الثلاثاءRJ26514:4507:30:00 صباحا25/10/2020


 وأعلن الفريق ايضاً ان جميع الطلبة والمواطنين الذين سجلوا لدينا عبر المنصة الالكترونية المخصصة للسفر الى كل من مصر، السعودية، الامارات، تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، اتباع الآلية الجديدة للحجز والبدء بشراء تذاكرهم من خلال الرابط من هنــــــــــــا:

وأكدت الوزارة من جديد ان شراء التذاكر متاح فقط لكل من سجل على المنصة الاخيرة لتلك الرحلات والذي تم ادراج رقم هويته الشخصية على الرابط، وهم فعلياً الذين حصلوا على الموافقات والتنسيقات اللازمة للسفر، وأن فريق العمل المختص ملتزم بتأمين السفر لجميع الطلبة والمواطنين الذين سجلوا بالفعل على المنصة الاخيرة، الذي تم فتح التسجيل عليها بتاريخ 18/10/2020 وتم اغلاقها بتاريخ 20/10/2020. كما يوضح الفريق ان كل من سجل على تلك المنصة غير مطالب بالتسجيل مرة اخرى على اية منصة قادمة.

وأضاف: "وعليه فإن أي مواطن وطالب قام بشراء تذكرة سفر وهو غير مسجل على المنصة لا يستطيع السفر على متن تلك الرحلات وعليه الانتظار لحين فتح التسجيل على المنصة لاحقاً".

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