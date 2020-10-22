توقيع اتفاقية لتجهيز مشفى لعلاج مرضى فيروس (كورونا) في نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة اليوم الخميس، توقيع اتفاقية ما بين وزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لتجهيز مشفى لعلاج مرضى (كورونا) في نابلس.



وتوقعت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بدء تشغيل المشفى خلال الثلاثة أو الأربعة أسابيع المقبلة.



وأضافت الأتيرة: أن الحالة الوبائية وما تعكسه من ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات، تؤشر على بدء موجة اخرى مع فصلي الخريف الحالي والشتاء المرتقب.