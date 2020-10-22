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السودان: قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

السودان: قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان، عن مقتل شخص بعد إصابته بطلق ناري خلال اشتباكات بين قوات من الشرطة ومحتجين، مؤكدة على أن المواجهات وقعت شرقي العاصمة الخرطوم.

وتحدثت اللجنة في بيان صدر مساء الأربعاء، عن وجود عدد كبير من المصابين وسط المتظاهرين، مشيرا إلى أن بعضهم في حالة حرجة، كما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي بي سي).

وأفادت تقارير بأن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في العاصمة.

حيث خرجت المظاهرات في الخرطوم الأربعاء للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية، والمضي قدما في عملية الإصلاح.

وجاءت الاحتجاجات بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لشطب اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.

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