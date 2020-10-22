دولي

أوباما يدعو الأميركيين إلى منع فوز ترامب

أوباما يدعو الأميركيين إلى منع فوز ترامب
ترامب وأوباما
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الناخبين لإقبال غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية من أجل ضمان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ومنع استمرار حكم الجمهوري، دونالد ترامب.

وقال أوباما، خلال كلمة ألقاها أمام حشد انتخابي في مدينة فيلاديلفيا بولاية بنسيلفانيا: "يجب أن نقبل (على الانتخابات) بطريقة لم نفعلها أبدا من قبل.. لا يمكن أن يكون لدينا أي شك".

وأضاف أوباما: "لا يمكن أن نكون راضين. والاستطلاعات لا تهمني. كان هناك عدد كبير من الاستطلاعات في المرة السابقة لكن ذلك لن يعمل".

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، الذي حكم ولايتين استمرتا من 2008 حتى 2016، إلى أن "هناك مجموعة كبيرة من الناس بقوا في بيوتهم كسالى ومتعجرفين"، في انتخابات عام 2016، مشددا على "ضرورة ألا يتكرر ذلك هذه المرة".

ونسب أوباما "هزيمة الصدمة" للمرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، أمام ترامب عام 2016 إلى بقاء كثير من أنصار الحزب الديمقراطي في منازلهم بسبب قناعتهم في فوزها ما تسبب في إقبال ضعيف لداعميها.

كما شن أوباما في كلمته هجوما لاذعا على ترامب، متهما إياه بـ"تمزيق سمعة الولايات المتحدة في كل أنحاء العالم"، كما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي يملك حسابا مصرفيا في الصين.

وتعتبر بنسيلفانيا من الولايات المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتشير الاستطلاعات الحالية بها إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث دعم السكان المحليين بنحو 9%.

أخبار ذات صلة

الشرطة الفرنسية تعتقل امرأتين طعنتا محجبتين في باريس

الشرطة الفرنسية تعتقل امرأتين طعنتا محجبتين في باريس

نائب أردوغان : تركيا لن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها

نائب أردوغان : تركيا لن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها

ألمانيا: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا) منذ انتشار الوباء

ألمانيا: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا) منذ انتشار الوباء

المخابرات الأميركية: روسيا وايران تتخذ إجراءات للتأثير على الرأي العام لانتخابات الرئاسة

المخابرات الأميركية: روسيا وايران تتخذ إجراءات للتأثير على الرأي العام لانتخابات الرئاسة

مسؤول إسرائيلي: أميرة بحرينية ساهمت في تمهيد العلاقات بين المنامة وتل أبيب

مسؤول إسرائيلي: أميرة بحرينية ساهمت في تمهيد العلاقات بين المنامة وتل أبيب

نتنياهو: دول عربية ستنضم للإمارات والبحرين في التطبيع مع إسرائيل

نتنياهو: دول عربية ستنضم للإمارات والبحرين في التطبيع مع إسرائيل

خامنئي يعلق على تزايد وتيرة التطبيع ويوجه رسالة &#34;محبطة&#34; لواشنطن

خامنئي يعلق على تزايد وتيرة التطبيع ويوجه رسالة "محبطة" لواشنطن

بوتين ينفي اعتزام السلطات الروسية فرض قيود صارمة بسبب فيروس (كورونا)

بوتين ينفي اعتزام السلطات الروسية فرض قيود صارمة بسبب فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بيت لحم: قرار بإغلاق قرية حوسان لمدة أسبوع بسبب زيادة بإصابات (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق قرية حوسان لمدة أسبوع بسبب زيادة بإصابات (كورونا)

توقيع اتفاقية لتجهيز مشفى لعلاج مرضى فيروس (كورونا) في نابلس

توقيع اتفاقية لتجهيز مشفى لعلاج مرضى فيروس (كورونا) في نابلس

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي خانيونس ودير البلح

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي خانيونس ودير البلح

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الشرطة: ثلاث إصابات في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

الشرطة: ثلاث إصابات في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بقطاع غزة

طقس الخميس: أجواء حارة وارتفاع على درجات الحرارة

طقس الخميس: أجواء حارة وارتفاع على درجات الحرارة

العثور على جثة مواطن مشنوقاً داخل محل تجاري في جنين

العثور على جثة مواطن مشنوقاً داخل محل تجاري في جنين

صحيفة إسرائيلية تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن &#34;نفق خانيونس&#34;

صحيفة إسرائيلية تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن "نفق خانيونس"

منوعات

افتتاح مهرجان &#34;أيام فلسطين السينمائية&#34; بفيلم إيراني

افتتاح مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" بفيلم إيراني

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

شاهد: أول تعليق للراقصة البرازيلية التي أثارت ضجة في مصر

جنى عمرو دياب تحتضن شاب في أحدث ظهور لها..متابعون: &#34;خطيبك ولا عادي؟&#34;

جنى عمرو دياب تحتضن شاب في أحدث ظهور لها..متابعون: "خطيبك ولا عادي؟"

شاهد: حفل زفاف ابنة سليمان عيد: &#34;العروسة مش شبه أبوها&#34;

شاهد: حفل زفاف ابنة سليمان عيد: "العروسة مش شبه أبوها"

زوجة فنان عراقي تنتحر بواسطة (كلاشينكوف).. رفضت غنائه في الملاهي

زوجة فنان عراقي تنتحر بواسطة (كلاشينكوف).. رفضت غنائه في الملاهي

شاهد: والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت للافراج عن ابنتها

شاهد: والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت للافراج عن ابنتها

شاهد: مصطفى الاغا يسأل ابنته: &#34;بتشبهيني؟&#34;.. شاهد ردة فعلها

شاهد: مصطفى الاغا يسأل ابنته: "بتشبهيني؟".. شاهد ردة فعلها

شاهد: سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص

شاهد: سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص

شاهد: مريم حسين وجو رعد يثيران الجدل بقبلاتهما والحديث عن خطوبتهما

شاهد: مريم حسين وجو رعد يثيران الجدل بقبلاتهما والحديث عن خطوبتهما

شاهد: دينا الشربيني تخضع لجلسة تجميلية في الوجه

شاهد: دينا الشربيني تخضع لجلسة تجميلية في الوجه

عربي

السودان: قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

السودان: قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

شاهد: حريق ضخم في جبل غلامة بمحافظة تنومة بالسعودية

شاهد: حريق ضخم في جبل غلامة بمحافظة تنومة بالسعودية

أمريكا ترصد مكافأة مالية &#34;َضخمة&#34;مقابل معلومات عن قياديين بحزب الله

أمريكا ترصد مكافأة مالية "َضخمة"مقابل معلومات عن قياديين بحزب الله

فريدمان يكشف دور السعودية في التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل

فريدمان يكشف دور السعودية في التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل