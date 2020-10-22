أوباما يدعو الأميركيين إلى منع فوز ترامب

ترامب وأوباما

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رام الله - دنيا الوطن

دعا الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الناخبين لإقبال غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية من أجل ضمان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ومنع استمرار حكم الجمهوري، دونالد ترامب.



وقال أوباما، خلال كلمة ألقاها أمام حشد انتخابي في مدينة فيلاديلفيا بولاية بنسيلفانيا: "يجب أن نقبل (على الانتخابات) بطريقة لم نفعلها أبدا من قبل.. لا يمكن أن يكون لدينا أي شك".



وأضاف أوباما: "لا يمكن أن نكون راضين. والاستطلاعات لا تهمني. كان هناك عدد كبير من الاستطلاعات في المرة السابقة لكن ذلك لن يعمل".



وأشار الرئيس الأمريكي السابق، الذي حكم ولايتين استمرتا من 2008 حتى 2016، إلى أن "هناك مجموعة كبيرة من الناس بقوا في بيوتهم كسالى ومتعجرفين"، في انتخابات عام 2016، مشددا على "ضرورة ألا يتكرر ذلك هذه المرة".



ونسب أوباما "هزيمة الصدمة" للمرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، أمام ترامب عام 2016 إلى بقاء كثير من أنصار الحزب الديمقراطي في منازلهم بسبب قناعتهم في فوزها ما تسبب في إقبال ضعيف لداعميها.



كما شن أوباما في كلمته هجوما لاذعا على ترامب، متهما إياه بـ"تمزيق سمعة الولايات المتحدة في كل أنحاء العالم"، كما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي يملك حسابا مصرفيا في الصين.



وتعتبر بنسيلفانيا من الولايات المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتشير الاستطلاعات الحالية بها إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث دعم السكان المحليين بنحو 9%.