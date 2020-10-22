نائب أردوغان : تركيا لن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الأربعاء: "إن بلاده لن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها الإقليمية لأي كان وليس اليونان فقط".



وأضاف: "لدينا جرف قاري خاص بنا نقوم بالتنقيب داخله، مثلما تقوم تركيا بالتنقيب في البحر الأسود، تقوم به في نطاق جرفها القاري في المتوسط ولا تحتاج لإذن أو موافقة من أحد للغرض، كما نقلت قناة (سي إن إن تورك).



وأوضح قائلا: " تركيا لن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها الإقليمية لأي كان وليس اليونان فقط، خصوصا فيما يتعلق بحقوق الأجيال القادمة، فهي لن تفرط فيها لأحد مهما كلفها ذلك، وستواصل تركيا أعمال التنقيب وأنشطة البحث السيزمي في المتوسط وكذلك جمهورية شمال قبرص التركية".



وأردف: "نقول بكل وضوح، مثلما لم تتدخل تركيا في أنشطة تنقيب أي دولة، لا نقبل تدخل أيا كان في شؤوننا، نحن نقوم بالأعمال المتعلقة بحقوقنا فقط، في أراضينا ووطننا الأزرق".