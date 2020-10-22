قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي خانيونس ودير البلح

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، النار تجاه الأراضي الزراعية في منطقة "السناطي"، شرقي بلدة عبسان الكبيرة، شرقي خانيونس.



كما أطلقت وفق ما نقلت مصادر محلية، النار تجاه الأراضي الزراعية قرب مكب نفايات دير البلح، وسط القطاع.